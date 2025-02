Trump assina ordem executiva que aplica tarifa de 25% em importações de alumínio e aço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira, 10, uma ordem executiva com a imposição de amplas tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio pelo país, inclusive sobre os embarques desses produtos pelo Canadá e do México, que juntos respondem por cerca de 40% das importações de aço dos EUA.

"Hoje estou simplificando nossas tarifas sobre aço e alumínio", disse Trump no Salão Oval ao assinar ordens executivas. "São 25% sem exceções ou isenções", disse.