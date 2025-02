Strategy adquire mais de 7,6 mil bitcoins por US$ 742,4 milhões

As compras foram realizadas entre 3 a 9 de fevereiro e utilizaram recursos de vendas de ações da Strategy.

A Strategy, antiga MicroStrategy, ampliou sua carteira de bitcoins na última semana, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 10. A empresa comprou 7.633 bitcoins por aproximadamente US$ 742,4 milhões em dinheiro, por um preço médio de US$ 97.255 por bitcoin, incluindo taxas e despesas.

Somando as criptomoedas de suas subsidiárias, a empresa detém um agregado de aproximadamente 478.740 bitcoins, que refletem um valor total de aproximadamente US$ 31,1 bilhões em compras e preço médio pago de US$ 65.033 por bitcoin.