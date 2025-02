Secretário do Tesouro dos EUA fala com ministro do Canadá sobre oportunidades de colaboração

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, conversou por telefone com o ministro de Finanças do Canadá, Dominic LeBlanc. A chamada telefônica, de acordo com comunicado do Departamento do Tesouro, foi em caráter introdutório.

Bessent destacou oportunidades de colaboração entre EUA e Canadá nas prioridades do G7, atualmente sob presidência canadense.