Previsões de inflação nos EUA ficam estáveis em 3% em horizontes de 1 e 3 anos, diz Fed de NY

As expectativas de preços das commodities para o próximo ano aumentaram em janeiro. A do preço da gasolina subiu 0,6 ponto porcentual (pp), atingindo 2,6%. A do preço dos alimentos teve o mesmo aumento, chegando a 4,6%. As expectativas de custos com cuidados médicos subiram 1 ponto porcentual, para 6,8%. E as de custos de aluguel avançaram 0,5 pp, alcançando 6,0%, enquanto os gastos as educação cresceram 0,2 pp, chegando a 5,9%.