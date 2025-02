Nubank terá sala VIP no Aeroporto de Guarulhos para clientes de alta renda

O Nubank inaugurará nesta semana uma sala VIP no Aeroporto Internacional de Guarulhos, segundo a cofundadora e diretora de Crescimento da fintech, Cristina Junqueira. Em postagem no Instagram, ela informou que o evento de lançamento do espaço será na próxima quinta-feira, 13. "Dia 13 eu volto aqui e conto mais para vocês", escreveu. A sala ficará no terminal 3, destinado a voos internacionais. Segundo a executiva, será acessível apenas a clientes do Ultravioleta, o segmento do Nubank voltado a clientes de alta renda. Procurada, a fintech ainda não se manifestou sobre a inauguração.

O Ultravioleta nasceu como um cartão para a alta renda, e virou um pacote maior de produtos e serviços em uma tentativa do Nubank de ampliar o relacionamento com clientes de maior renda. Nos aeroportos O anúncio da sala VIP do Nubank vem pouco depois do Bradesco apresentar um espaço exclusivo com mais de 1.000 metros quadrados no aeroporto de Congonhas, o Bradesco Lounge.

A sala VIP do banco tem fila exclusiva para o raio-X e cabines para reuniões de trabalho. Foi descrita pelo banco como a "maior sala VIP doméstica do Brasil". O banco da Cidade de Deus também tem uma sala VIP em Guarulhos. O maior passo até agora na disputa por clientes endinheirados nos aeroportos veio do BTG Pactual, que construiu seu próprio terminal no aeroporto de Guarulhos.