Juiz ordena que Trump cumpra integralmente ordem para restabelecer financiamento federal

Um juiz dos EUA ordenou que o governo de Donald Trump restabelecesse o financiamento federal que havia tentado congelar no fim de janeiro. Em uma ordem emitida nesta segunda-feira, 10, o juiz distrital John McConnell instruiu o governo a "tomar imediatamente todas as medidas necessárias para efetivar" uma ordem de restrição que ele emitiu em 31 de janeiro.

A ação judicial se concentrou em uma diretriz do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca que instruía as agências federais a interromper o financiamento enquanto avaliava se os programas do governo estavam em conformidade com as ordens executivas de Trump, as quais reprimiam a ajuda externa, iniciativas de diversidade e projetos de energia verde. Fonte: Dow Jones Newswires.