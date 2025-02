Fluxo total de veículos em estradas pedagiadas sobe 0,8% em janeiro ante dezembro, diz ABCR

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio no Brasil subiu 0,8% janeiro ante dezembro, na série com ajuste sazonal, informaram a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e a Tendências Consultoria Integrada. Ante janeiro de 2024, o indicador avançou 2,6%.

Nas aberturas, o fluxo de veículos pesados saltou 3,3% ante dezembro e avançou 2,7% ante janeiro de 2024.