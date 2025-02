FIEMG: Taxação de aço traz efeito negativo, mas Brasil não deve ser muito prejudicado

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) afirmou nesta segunda-feira, 10, que acompanha com atenção os desdobramentos sobre a possível taxação de 25% nas exportações de aço e alumínio para os Estados Unidos. Segundo a entidade, essa medida, se implementada, trará impactos negativos, considerando que as exportações desses produtos para o mercado norte-americano são expressivas para a economia brasileira.

A FIEMG pondera, por outro lado, que, por se tratar de uma taxação aplicada a todas as economias e não exclusivamente ao Brasil, o cenário colocaria os países em condições de concorrência mais equilibradas. O presidente da entidade, Flávio Roscoe, afirma que a expectativa é de que o Brasil não seja prejudicado de forma significativa.