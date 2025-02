Estado de Nova York proíbe uso da tecnologia chinesa DeepSeek em dispositivos do governo

O Estado de Nova York proibiu o uso do chatbot produzido pela startup chinesa DeepSeek em dispositivos governamentais, citando preocupações com privacidade de dados e censura no popular aplicativo de inteligência artificial (IA) generativa da China.

Sob as novas regras, os funcionários estaduais serão proibidos de baixar o aplicativo em todos os dispositivos e redes gerenciados pelo Escritório de Serviços de Tecnologia da Informação do estado, que gerencia tecnologia para agências do poder executivo em Nova York.