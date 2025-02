Consórcio liderado por Musk faz proposta de US$ 97,4 bilhões por controle do OpenAI

Um consórcio de investidores, liderado por Elon Musk, está oferecendo US$ 97,4 bilhões para comprar a organização sem fins lucrativos que controla a OpenAI, aumentando as apostas em sua batalha com Sam Altman pela empresa por trás do ChatGPT.

O advogado de Musk, Marc Toberoff, disse que apresentou a oferta ao conselho de administração da OpenAI nesta segunda-feira, 10.