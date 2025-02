Bolsas da Europa fecham em alta, com foco em possíveis efeitos de disputas tarifárias

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 10, com foco do mercado na imposição de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No fim de semana, o republicano disse que anunciará tarifas de 25% sobre importações globais de aço e alumínio e revelará tarifas recíprocas a países que "tiram vantagem" dos EUA "amanhã ou quarta-feira", o que poderá ter retaliação europeia. Por sua vez, há a perspectiva de que os impactos deverão ser limitados, o que apoiou os papéis. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,65%, a 546,27 pontos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na Alemanha, um porta-voz do Thyssenkrupp, grupo alemão que é um dos maiores produtores de aço do mundo, afirmou que eventuais tarifas de Trump sobre importações do metal teriam apenas "um impacto muito limitado" para a companhia.

Em Frankfurt, as ações da empresa subiram 1,22%, onde o DAX avançou 0,67%, a 21.933,42 pontos. Por outro lado, um porta-voz do Ministério da Economia do país disse que Berlim estaria trabalhando para evitar o aumento de tarifas e que o ministro da Economia, Robert Habeck, encontrou-se nesta segunda com o comissário para o Comércio e Segurança Econômica da União Europeia (UE), Maros Sefcovic, para discutir o assunto. A Comissão Europeia informou que não recebeu uma notificação oficial sobre a imposição de tarifas adicionais dos EUA sobre bens europeus e disse não ver "justificativa" para a medida.

O presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu que a UE deveria estar pronta para reagir contra Trump. O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse que é importante evitar uma guerra comercial. Guindos comentou que a política do governo dos EUA cria "enormes incertezas", mas ressaltou que o impacto de eventuais tarifas na inflação da zona do euro é menos claro "porque se tivermos uma queda na atividade econômica, isso imediatamente atenua a evolução das tensões inflacionárias". Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank, avalia que a divergência entre as expectativas do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e do Banco Central Europeu (BCE) continua apoiando o comércio de convergência, mas não altera o fato de as empresas europeias enfrentarem perspectivas econômicas monótonas e um cenário político instável. O primeiro-ministro da França, François Bayrou, sobreviveu a mais uma moção de censura, nesta segunda-feira. Apenas 115 dos parlamentares votaram a favor da destituição do premiê, longe dos 289 necessários. Em Paris, o CAC 40 avançou 0,42%, a 8.006,22 pontos.