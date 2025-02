Fundos imobiliários estão "baratos", com pagamento de dividendos atrativo mas risco alto

Embora negativo, o atual cenário traz a vantagem de aumentar a taxa dos dividendos (DY, na sigla em inglês). Na média de todos os fundos listados no Ifix, o dividendo mensal representa cerca de 15% do valor das cotas atualmente, segundo levantamento da Suno.

Os juros altos e a crise de credibilidade do governo brasileiro perante o mercado financeiro tem ferido as cotas dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs). O índice de fundos imobiliários, o Ifix, registra quedas mensais consecutivas desde setembro. Em 2024, o indicador teve queda de quase 6%. Só em janeiro, a baixa foi de 3,07%. Nos primeiros dias de fevereiro, o indicador acumula perdas de 0,83% (até quinta-feira, 6).

"A indústria é perene, os imóveis estão lá. Nada vai acabar", diz o executivo. O cenário microeconômico, inclusive, apresenta elementos positivos no segmento imobiliário. "Os escritórios estão ocupados, a maioria das empresas já mandou funcionários voltarem do home office. Os shoppings estão com atividade e vacância baixa. Os galpões logísticos continuam bem ocupados", afirma Fass, mencionando alguns desses "elementos positivos".

O gatilho principal para um retorno dos FIIs a uma trajetória de valorização está na queda dos juros, sobretudo as taxas longas no mercado futuro. "Não é necessário que o corte da Selic comece para os fundos se recuperarem. Só de ter uma projeção para a estabilização da taxa de juros em 2026, o mercado vai logo assumir outra cara", afirma Leonardo Garcia, especialista da Trix, plataforma ligada à gestora TRX.

Marcos Baroni, especialista em fundos imobiliários da Suno, aponta que a "falta de estômago" do investidor para os momentos de cotas negativas acaba sendo prejudicial. "Em janelas de cinco a seis anos, 70% do aumento de capital vem da evolução da cota patrimonial e 30% dos rendimentos de dividendos. Com o passar do tempo, por volta de 15 anos, a relação se inverte."