Trump prega política comercial com base em princípios de justiça e reciprocidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 7, que pretende implementar uma política comercial com base nos princípios de "justiça" e "reciprocidade". Em coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, o republicano citou o déficit comercial de mais de US$ 100 bilhões dos EUA com o país asiático. "Vamos trabalhar nisso", disse.

Segundo Trump, os japoneses concordaram em importar nível "recorde" de gás natural liquefeito (GNL) dos EUA.