Trump assina ordem executiva que altera tarifas sobre importações de certas remessas da China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira, 7, uma ordem executiva que altera as tarifas sobre importações de minimis da China. O termo "de minimis" refere-se a um limite de valor abaixo do qual as mercadorias importadas estão isentas de taxas alfandegárias e/ou impostos.

De acordo com o republicano, a nova medida busca endereçar a cadeia de oferta de opioides sintéticos chinesa.