Previsão de investimentos de projetos aprovados no Ceará em 2025 chega a R$ 2,6 bilhões

O volume de investimentos previstos para projetos aprovados pelo governo do Ceará em 2025 já chega a R$ 2,6 bilhões e devem resultar na geração de 5 mil empregos diretos, conforme dados do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado (Condec). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao todo, foram aprovados 68 pleitos de 31 empresas que pretendem se instalar no Ceará ou ampliar sua atuação no Estado. O governador Elmano de Freitas (PT) destacou que os projetos aprovados vão gerar emprego e renda em 14 municípios de diferentes regiões cearenses.

"Os novos investimentos serão instalados nas regiões da Grande Fortaleza, Região do Cariri, Sertão de Canindé, Sertão de Sobral e Vale do Jaguaribe", disse, por sua vez, Danilo Serpa, presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), responsável pela operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI).