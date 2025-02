Petróleo fecha dia em alta com sanções dos EUA ao Irã no radar, mas cai pela 3ª semana seguida

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para março fechou em alta de 0,55% (US$ 0,39), a US$ 71,00 o barril, enquanto o Brent para abril, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,49% (US$ 0,37), a US$ 74,66 o barril.

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, 7, em meio a repercussão das sanções impostas pelo Tesouro dos EUA a uma rede internacional que facilita o envio de petróleo iraniano para a China, aumentando a pressão sobre o país do Oriente Médio.

Segundo Alex Hodes, da StoneX, os mercados ainda estão digerindo as interrupções reais no fornecimento que podem ocorrer devido às sanções iranianas e russas, com possibilidade do WTI se estabelecer abaixo de US$ 70 o barril em breve.

No radar das tensões da guerra da Ucrânia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta tarde ser favorável a um acordo com os EUA para obter apoio contra a Rússia. Enquanto isso, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia está disposta a negociar com se vizinho, ressaltando que qualquer resolução de conflito deve ocorrer por meio do diálogo e que, no momento, não há nada concreto em andamento.

Além disso, a União Europeia discute suspender parcialmente sanções à Síria, incluindo restrições ao setor de petróleo e ao banco central, como parte de um plano de apoio à transição política do novo governo, segundo a Bloomberg.