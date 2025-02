Governo de Hong Kong informa que registrará reclamação contra tarifas dos EUA na OMC

O governo de Hong Kong informou nesta sexta-feira (7) que registrará uma reclamação contra as novas tarifas de 10% dos Estados Unidos sobre os produtos da cidade do sul da China na Organização Mundial do Comércio (OMC). Em declaração, o governo criticou as medidas americanas e as classificou como "grosseiramente inconsistentes com as regras da OMC", pedindo por uma retificação.

Ainda nesta quinta, os correios de Hong Kong anunciaram que continuariam a manter suspenso o serviço de envio de mercadorias para os EUA até novo aviso, mas que estavam em negociações com a administração postal americana, que suspendeu na terça-feira o recebimento de encomendas da China, incluindo do território autônomo.