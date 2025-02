FUP diz que Petrobras adiou por 3 semanas decisão sobre negociação da escala de trabalho remoto

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) informou nesta sexta-feira, 7, que a Petrobras pediu um prazo adicional de três semanas para informar se haverá negociações coletivas sobre mudanças na escala de trabalho remoto. Representantes da FUP e da estatal se reuniram hoje para tratar do assunto. A direção da Petrobras planeja a retomada do trabalho presencial três vezes por semana.

A FUP informou que continuará mobilizando a categoria para que novas regras sejam negociadas com os sindicatos, inclusive com a inclusão do tema como cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Enquanto isso, disse em nota, os petroleiros continuam em estado de greve nas bases administrativas e escritórios da Petrobras, de acordo com decisão tomada em assembleias da categoria.