FMI estima crescimento de 1,1% do PIB do Japão em 2025, com base no consumo interno

A diretora executiva adjunta do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, disse que o Japão deve crescer 1,1% neste ano, com base na recuperação do consumo doméstico. "Contudo, há riscos de redução do ritmo do crescimento em 2025, por restrições comerciais e menor consumo interno", afirmou a dirigente, em entrevista coletiva no Japão, na sexta-feira, 7 (pelo horário local).

De acordo com Gopinath, devido às incertezas econômicas globais, "é prudente o BoJ [Banco do Japão] manter a dependência de dados" para tomar decisões de política monetária. A dirigente afirmou ainda que a "inflação no Japão deve convergir à meta de 2,0% em 2026".