Estoques no atacado nos EUA caem 0,5% em dezembro ante novembro

Os estoques no atacado dos Estados Unidos tiveram queda de 0,5% em dezembro ante novembro, a US$ 898,5 bilhões, informou o Departamento do Comércio do país. O resultado ficou em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet.

Os estoques totais caíram 0,1% na variação de dezembro frente ao mesmo período do ano anterior, em 2023.