Dólar perde força agora e isso ajuda a reduzir preço de alimentos no médio prazo, diz Haddad

"Agora, no final do ano passado, nós tivemos uma ocorrência, que foi a eleição do Trump nos Estados Unidos. E isso fez com que o dólar se valorizasse no mundo inteiro. As moedas perderam valor. Agora, se você acompanhar o que está acontecendo, o dólar está perdendo força", disse Haddad, relembrando também o Plano Safra e a expectativa de colheita recorde neste ano.

"E todos os preços hoje, mesmo tendo sido elevados no último período em função desses fatores, seca, inundação no Rio Grande do Sul, dólar, eleição do Trump e tudo mais, eles ainda estão abaixo do que o presidente Lula herdou do governo Bolsonaro. Então, vamos continuar tomando as medidas de aumentar o salário mínimo, corrigir a tabela do imposto de renda, melhorar o poder de compra do salário, baixar o dólar e melhorar a safra para combater os preços altos", disse Haddad, acrescentando que ele e o PT reconhecem que há "muito" o que recuperar no Brasil.