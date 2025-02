Balança comercial tem superávit de US$ 2,164 bilhões em janeiro

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,164 bilhões em janeiro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta sexta-feira, 7, o valor foi alcançado com exportações de US$ 25,18 bilhões e importações de US$ 23,016 bilhões.

Na última semana de janeiro, o déficit foi de US$ 77,3 milhões, com vendas de US$ 4,784 bilhões e compras de US$ 4,861 bilhões.