Petrobras remarca reunião com a FUP para falar sobre aumento do trabalho presencial

A Petrobras havia agendado a reunião para o último dia 30, mas suspendeu algumas horas antes alegando transtornos gerados por ato dos petroleiros na porta do Edisen (Edifício Senado) - atual sede da empresa, no Centro do Rio, onde ocorreria a reunião.

"O movimento sindical petroleiro defende que as regras do teletrabalho sejam estabelecidas por meio de negociações coletivas com os sindicatos, garantindo que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e que haja um diálogo aberto sobre as condições de trabalho, inclusive com a inclusão do tema como cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)", informou a entidade sindical.