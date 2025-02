Parlamentares dos EUA querem proibir DeepSeek em dispositivos governamentais

"Em nenhuma circunstância podemos permitir que uma empresa do Partido Comunista da China obtenha dados governamentais ou pessoais sensíveis", afirmou LaHood.

Outros países já tomaram medidas para impedir que o aplicativo consiga acessar esses dados. A Austrália, por exemplo, proibiu o DeepSeek em seus sistemas do governo na terça-feira, mencionando preocupações com a segurança de informações. A mesma medida foi tomada pelos principais ministérios do governo da Coreia do Sul nesta semana e pela Itália, em janeiro.

Algumas agências federais dos EUA, como a Marinha e a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, a Nasa, já bloquearam o aplicativo por preocupações com segurança e privacidade.