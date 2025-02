Maersk reverte prejuízo e tem lucro de US$ 2,085 bilhões no 4º trimestre de 2024

A A.P. Moeller-Maersk teve lucro líquido de US$ 2,085 bilhões no quarto trimestre de 2024, revertendo prejuízo de US$ 436 milhões de igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 6. O resultado da gigante dinamarquesa de transporte marítimo ficou bem acima da previsão de analistas compilados pela Visible Alpha, de US$ 1,31 bilhão.

A receita da Maersk teve expansão anual de 24% no trimestre, a US$ 14,59 bilhões, também superando o consenso da Visible Alpha, de US$ 13,89 bilhões.