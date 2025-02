Inter tem no 4º tri de 2024 lucro de R$ 295 mi, alta de 85% em relação ao 4º tri de 2023

O banco Inter encerrou o quarto trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 295 milhões, crescimento de 85% em relação ao mesmo intervalo de 2023. De acordo com a instituição financeira, o aumento da base de clientes ativos contribuiu com o resultado, impulsionado ainda pelas maiores margens com crédito.

No trimestre, a receita total do Inter teve crescimento de 35% em relação ao mesmo intervalo de 2023, chegando a R$ 3 bilhões.

A base de clientes do Inter chegou a 36 milhões no final do ano passado, contra 30,4 milhões no encerramento do ano anterior.

A margem financeira líquida, que reflete os ganhos com juros, chegou a 9,7%, alta de 0,7 ponto porcentual na comparação com o mesmo período de 2023.

"Esse aumento no engajamento fomenta o cross-selling venda cruzada entre nossas sete verticais, gerando um poderoso efeito de rede e garantindo resultados notáveis em todas elas", afirma em nota o CEO global da Inter&Co, empresa que controla o banco, João Vitor Menin.

A carteira de crédito do Inter cresceu 33% em um ano, para R$ 41,2 bilhões. De acordo com o banco, o portfólio de maior crescimento foi o de antecipação do saque-aniversário do FGTS, com expansão de 56% no mesmo intervalo. A inadimplência da carteira acima de 90 dias caiu 0,4 ponto porcentual, a 4,2%.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) do banco chegou a 11,7%, contra 8,5% no final de 2023. A expansão veio mesmo com a alta de 27% no volume de ativos, para R$ 76,5 bilhões, e do patrimônio líquido, que subiu 19%, para R$ 9,1 bilhões.