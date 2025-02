Governo aumenta de 7 para 8 anos o prazo máximo do consignado do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou no Diário Oficial da União (DOU) a instrução normativa que aumenta de sete para oito anos (84 para 96 meses) o prazo máximo das operações de crédito consignado para aposentados, pensionistas e para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A mudança foi anunciada na quarta-feira, 5, pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi.

O somatório de descontos no valor do benefício foi mantido em 45%, sendo no máximo de 35% para empréstimo pessoal, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão consignado de benefício.