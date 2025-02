Fitch reafirma rating 'AA' da Coreia do Sul, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou o rating em moeda estrangeira de longo prazo da Coreia do Sul em "AA" nesta quinta-feira, 6, mantendo perspectiva "estável" para a nota soberana. Em comunicado, a agência de classificação de risco aponta que o atual rating sul-coreano reflete "finanças externas robustas, desempenho macroeconômico estável e um setor de exportação dinâmico", mas também leva em consideração "riscos geopolíticos relacionados à Coreia do Norte e desafios estruturais decorrentes do envelhecimento da população".

Segundo a Fitch, as incertezas políticas na Coreia do Sul deverão persistir nos próximos meses, mas não deverão prejudicar as instituições, governança ou economia do país de forma duradoura.