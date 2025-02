Demissão por justa causa de empregado que ficou nu é confirmada pela Justiça de Fortaleza

Justiça do Trabalho de Fortaleza confirma demissão por justa causa de trabalhador que se despiu no emprego / Crédito: Pexels

A 6ª Vara do Trabalho de Fortaleza proferiu sentença de demissão por justa causa em desfavor de empregado que ficou nu no trabalho durante revista na empresa. Ele alegava assédio moral e discriminação racial, mas não conseguiu provar no processo. Ainda cabe recurso da decisão. Como o caso tramita sob segredo de Justiça, em virtude da divulgação de vídeos íntimos, os nomes não serão revelados.

Segundo o histórico, o empregado, admitido em 2012 como auxiliar de frios e transferido para repositor de bebidas, foi demitido sob a alegação da empresa de " incontinência de conduta "Ato imoral praticado pelo empregado, mas ligado à moralidade sexual" ".

Nos autos, consta que durante revista de rotina, procedimento padrão da empresa, o funcionário, em vez de abrir a mochila, despiu-se e fez gestos obscenos. O relato é que o trabalhador alegou que a revista foi realizada de forma discriminatória, o que configuraria assédio moral e preconceito racial, e que sua reação teria sido motivada por esse constrangimento. Ele quem entrou com a ação trabalhista pedindo a rescisão indireta "Assemelha-se à demissão por justa causa, mas, no lugar do empregado, é o empregador quem comete a falta grave que impede a continuidade da relação de emprego" . Além disso, o pleito era de pagamento de diversas verbas rescisórias mais indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil.

Conforme a Justiça do Trabalho, no depoimento pessoal, o trabalhador chorou, afirmando se arrepender da conduta e disse que não era submetido a revistas na empresa, pois raramente usava bolsas. Porém, relatou que no dia da revista estava com muitas roupas sujas, pois havia dormido com sua mãe no hospital onde ela estaria internada.

Após análise das provas, a juíza Maria Rafaela de Castro proferiu decisão frisando que não encontrou evidências de discriminação ou assédio na conduta da empresa. Foram avaliados vídeos do ocorrido e depoimentos de testemunhas. A magistrada destacou que o procedimento de revista era aplicado a todos os funcionários e que a atitude foi desproporcional e inapropriada. Trata-se de “uma violação dos padrões éticos e de decoro, além de comprometer a harmonia do local de trabalho, na medida em que os demais ficam constrangidos com a situação”, sentenciou.