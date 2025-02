Crédito está crescendo e teremos mais medidas a serem anunciadas nos próximos dias, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o crédito no País está crescendo e que, nos próximos dias, o governo federal irá anunciar mais medidas sobre o tema. Ele se na quarta-feira, 5, ontem com os presidentes dos bancos públicos federais.

"Nunca houve tanto investimento do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNB e do Basa. Portanto, o crédito está crescendo e vai ter mais medidas anunciadas nos próximos dias, porque não parou por aí", disse Lula em entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia, nesta quinta-feira, 6.