Commodities e balanços reavivam Ibovespa, que vai a 126 mil pontos

Após indefinição e alterar leve alta com moderada queda na faixa dos 125 mil pontos, o Ibovespa ganhou tração e renovou máxima perto do fim da manhã desta quinta-feira, 6. Assim, tocou os 126 mil pontos. Enquanto Vale e Petrobras aceleravam alta, papéis do setor financeiro moderavam as perdas, com Bradesco passando a subir em torno de 1%. O banco divulga seu balanço amanhã antes da abertura do mercado. Já Itaú perdia 0,56%, depois de ter recuado mais de 2,00%.

De todo modo, o quadro é de moderação. "O mercado fica um pouco mais de lado, à espera do payroll", diz Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3, ao referir-se ao relatório de emprego dos Estados Unidos que será divulgado na sexta-feira e pode ajudar nas apostas para a política monetária americana, em meio ao recrudescimento das apostas de queda do juro americano.