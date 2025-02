Bolsas da Europa fecham em alta, com corte de juros do BoE, França, Ucrânia e balanços

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 6, em dia de corte de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês). Apoiando o apetite por risco também esteve a política francesa, com manutenção do atual governo e uma resolução para a crise orçamentária, e informações de um plano para a paz na Ucrânia por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O governo da França sobreviveu a uma moção de desconfiança no parlamento e o orçamento do estado para 2025 foi finalmente adotado. O primeiro-ministro francês, François Bayrou, utilizou poderes constitucionais especiais para aprovar o projeto sem uma votação pelos legisladores, o que gerou a moção. Apenas 128 legisladores aprovaram a moção, muito longe dos 289 votos necessários para que fosse aprovada.

Na visão do Swissquote, o resultado "não altera a realidade da política instável de França, mas contribui para reduzir o diferencial entre os rendimentos alemão e francês, e isso é positivo para o sentimento".

The Daily Mail publicou que, de acordo com um relatório vazado, Trump tentará pressionar Volodymyr Zelensky a aceitar um cessar-fogo com a Rússia até a Páscoa, com um acordo que inclui o congelamento do avanço russo, a proibição da adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a aceitação da soberania russa sobre as terras anexadas.