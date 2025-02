Bolsas da Ásia fecham em alta, após ganhos em NY; BYD salta com expectativa para coletiva

São Paulo, 06/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, seguindo o desempenho positivo de Wall Street, em meio a um alívio em preocupações com tarifas e um salto nas ações da montadora chinesa de carros elétricos BYD.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,27%, a 3.270,66 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou avanço de 2,34%, a 1.964,55 pontos.

O apetite por risco na Ásia veio após as bolsas de Nova York subirem pelo segundo pregão consecutivo ontem, com a ajuda de alguns balanços de tecnologia.

A falta de novidades na disputa tarifária dos EUA com grandes parceiros comerciais também favoreceu a demanda por ações. Depois de suspender tarifação de 25% ao Canadá e ao México por um mês, o presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não conversou com o líder chinês, Xi Jinping, sobre uma possível reversão do embate tarifário entre as duas maiores economias do mundo.