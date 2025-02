UE define planos para reprimir plataformas de comércio eletrônico, como Shein

A comissão disse nesta quarta-feira, 5, que quer introduzir uma reforma alfandegária que levaria as plataformas a entregarem dados sobre os produtos que vendem para a UE para dar às autoridades mais supervisão dos pacotes que chegam à região.

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE) está usando uma série de regulamentações digitais para atingir plataformas de comércio eletrônico, como a Shein, devido a preocupações de que elas estejam permitindo que produtos baratos que podem ser inseguros ou violar a lei entrem no bloco.

A proposta também inclui a introdução de uma vigilância mais coordenada com as autoridades alfandegárias nos países-membros para ajudar a remover produtos não conformes do mercado.