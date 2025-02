Tesouro dos EUA diz não prever elevar cupom nominal ou tamanho de leilões por vários trimestres

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos não prevê elevar o cupom nominal ou o tamanho de seus leilões "por ao menos vários trimestres", segundo relatório publicado nesta quarta-feira, 5. No documento, o departamento afirma que os tamanhos atuais de leilões de títulos já estão "bem posicionados para lidar com potenciais mudanças na perspectiva fiscal" e o ritmo de futuras retiradas do Sistema Conta de Mercado Aberto (SOMA, na sigla em inglês). O Tesouro diz que oferecerá US$ 125 bilhões em títulos para refinanciar aproximadamente US$ 106,2 bilhões em notas detidas por investidores privados, com vencimento para 15 de fevereiro. A emissão levantará novo capital de investidores privados de aproximadamente US$ 18,8 bilhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os títulos são: uma oferta de T-notes de 3 anos no montante de US$ 58 bilhões, com vencimento em 15 de fevereiro de 2028; uma de T-notes de 10 anos no montante de US$ 42 bilhões, com vencimento em 15 de fevereiro de 2035; uma de T-bonds no total de US$ 25 bilhões, com vencimento em 15 de fevereiro de 2055. Os leilões de notas de juro flutuante (FRN, na sigla em inglês) também não devem sofrer alteração.