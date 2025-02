Taxa anual do CPI da OCDE se mantém em 4,7% em dezembro; no G20, desacelera a 5,1%

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No G20, grupo que reúne as 20 maiores economia do mundo, a taxa anual do CPI recuou de 5,7% em novembro para 5,1% em dezembro, atingindo o menor nível desde setembro de 2021. Apenas no G7, por outro lado, o CPI anual subiu de 2,6% para 2,8% no mesmo período, o terceiro mês consecutivo de aceleração.