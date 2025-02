Salários negociados na zona do euro têm alta recorde no 4º tri, diz BCE

Os salários negociados na zona do euro tiveram alta anual recorde de 5,31% no quarto trimestre de 2024, segundo pesquisa do Banco Central Europeu (BCE) divulgada nesta quarta-feira, 5. Contudo, o banco central estima que os salários deverão ter forte desaceleração ao longo de 2025, voltando para níveis registrados em 2021.

Em 2025, o BCE prevê que o avanço anual do indicador desacelerará para 4,89% no primeiro trimestre, 4,49% no segundo, 2,24% no terceiro e 1,46% nos últimos três meses do ano.