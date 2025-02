Reforma do IR é projeto simpático, mas temos que ter equilíbrio, diz Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que vê como "simpático" o projeto que concede isenção do Imposto de Renda (IR) aos brasileiros que têm renda mensal inferior da R$ 5 mil, mas defendeu "equilíbrio" para evitar efeito econômico negativo da medida.

As declarações ocorreram pouco antes de uma reunião de Motta com o colégio de líderes da Câmara, na manhã desta quarta-feira, 5. Ao meio-dia, o deputado terá uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tomar conhecimento das prioridades da pasta para 2025.