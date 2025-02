Produção industrial recua 0,1% no 4º trimestre de 2024 ante 3º trimestre, mostra IBGE

A indústria registrou uma ligeira queda de 0,1% no quarto trimestre ante o terceiro trimestre de 2024. O resultado significou a primeira queda trimestral desde o terceiro trimestre de 2023, quando a produção tinha recuado 0,4%.

Na comparação com o quarto trimestre de 2023, a produção industrial cresceu 3,1% no quarto trimestre de 2024.

No acumulado do ano de 2024, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, a indústria teve uma alta de 3,1%.

Segundo o IBGE, o produção industrial caiu 0,3% em dezembro ante novembro de 2024, na série com ajuste sazonal. Em relação a dezembro de 2023, a produção subiu 1,6%.