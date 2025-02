Mercado adiciona aposta em alívio do Fed e vê cenário provável de ao menos 1 corte em 2025

O mercado financeiro adiciona apostas em cortes de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) este ano, após duas leituras de índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) indicarem desaceleração do setor de serviços nos EUA, conforme aponta plataforma do CME Group que monitora o comportamento da curva futura.

A ferramenta ainda aponta cenário mais provável de a taxa básica terminar 2025 na faixa entre 3,75% e 4,00%, o que representaria um corte acumulado de 50 pontos-base no período. A hipótese aparece com 32,5% de chance.