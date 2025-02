Medidas econômicas de Haddad têm colaborado para confiança em investimentos, diz Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que a condução da política econômica pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem colaborado para a retomada do ambiente de confiança em investimentos privados na infraestrutura do País. "Temos muita confiança em Fernando Haddad, que está fazendo o que precisa fazer, com equilíbrio das contas e retomada da meta", afirmou Costa Filho, em evento de anúncio dos investimentos previstos para o escoamento da safra de grãos em 2025, cerimônia realizada nesta quarta-feira, 5.

"Vamos encerrar 2025 muito melhor do que começamos. No final de 2024, o mercado dizia que 2025 seria inviável", afirmou Costa Filho, ao considerar que, por mérito da gestão federal, houve mudança das perspectivas, com recuperação do ambiente para novos investimentos.