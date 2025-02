Medidas do governo para escoamento da safra de grãos 2025 incluem R$ 7,15 bi em investimentos

O governo federal vai investir R$ 7,15 bilhões em medidas para escoamento da safra de grãos em 2025. A cifra inclui investimentos públicos previstos pelo Ministério dos Transportes e pelo Ministério dos Portos e Aeroportos (MPor) e considera valores previstos no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2025.

Para a malha rodoviária, o plano prevê a ampliação dos investimentos de R$ 2 bilhões para R$ 2,6 bilhões no Arco Norte, conjunto de rodovias e ferrovias que atendem portos e estações de transbordo dos estados de Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Maranhão. No Arco Sul/Sudeste, o investimento deve passar de R$ 1,6 bilhão para R$ 1,9 bilhão.

O plano também inclui projetos ferroviários, como trechos da Fiol 2 e da Transnordestina, e leilão do corredor Ferrovia de Integração Centro Oeste (Fico)/Ferrovia de Integração Leste Oeste (Fiol), projeto que totaliza 1,7 mil km de trilhos, com um investimento estimado de R$ 99,7 bilhões. Há também a previsão de início das operações da Transnordestina, no trecho de Bela Vista (PI) a Iguatu (CE).

Na área portuária, a previsão é de aumento nos investimentos públicos e privados. Os investimentos públicos devem totalizar R$ 1,7 bilhão, contra R$ 1,04 bilhão empenhados em 2024. Já do setor privado são esperados R$ 18 bilhões, 32% mais que os R$ 13,6 bilhões verificados no ano passado.

A previsão de aumento de investimentos no setor portuário se deve principalmente a novas concessões e arrendamentos em portos como Itaguaí, Santos e Paranaguá. O governo federal estima que as concessões e arrendamentos totalizarão R$ 20 bilhões até o fim de 2026. As obras contemplam dragagens e modernização da infraestrutura.

Entre as hidrovias, que foram responsáveis por transportar 127,23 milhões de toneladas de produtos agrícolas em 2024, o governo prevê investir R$ 946 milhões, R$ 178 milhões a mais que em 2024. Uma das apostas para o setor é conceder as principais hidrovias do País, incluindo os rios Madeira, Paraguai, Lagoa Mirim, Barra Norte, Tocantins e Tapajós. Esses rios têm enfrentado secas severas nos últimos anos, impossibilitando a navegação por longos períodos. O governo entende que concedê-los à iniciativa privada possibilitará medidas mitigatórias mais céleres.