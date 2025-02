Maior acionista do Crédit Agricole quer aumentar participação até 65% ao longo de 2025

A maior acionista do Crédit Agricole, SAS Rue La Boetie, disse que pretende aumentar sua participação no banco francês este ano até 65%, mas que não planeja ir além deste valor. A holding disse nesta quarta-feira, 5, que estava planejando comprar ações do Crédit Agricole por um máximo de 500 milhões de euros (US$ 519 milhões) até o final do terceiro trimestre deste ano.

A SAS Rue La Boetie é de propriedade dos bancos regionais do Crédit Agricole.