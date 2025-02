Haverá pagamento retroativo do reajuste dos servidores, após aprovação da LOA/25, diz ministra

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) deve votar até o dia 10 de março a proposta do orçamento. No último sábado, o relator, senador Angelo Coronel (PSD-BA), disse que ainda há pendências para ajustar no texto. Ele informou que ajustes devem acontecer ainda este mês após reuniões com os novos presidentes da Câmara e do Senado.