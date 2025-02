Haddad tem reuniões com Lula e Hugo Motta nesta quarta-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e presidentes de bancos públicos na manhã desta quarta-feira, 5. Também estarão neste encontro o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Participam do encontro a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros; o presidente da Caixa, Carlos Vieira; o presidente do Banco da Amazônia, Luiz Moreira Lessa; o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara; e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Na sequência, Haddad se reúne com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), na presidência da Casa.