Ford reverte prejuízo no 4º trimestre, mas guidance decepciona e ação cai 5% no after hours

A Ford teve lucro líquido de US$ 1,8 bilhão no trimestre encerrado em dezembro, valor que reverte o prejuízo de US$ 500 milhões registrado em mesmo período do ano anterior. Diluído por ação, o lucro ajustado foi de US$ 0,39, acima da projeção de US$ 0,34 de analistas consultados pela FactSet.

No mesmo período, as vendas da Ford foram de US$ 48,2 bilhões, acima dos US$ 46,91 bilhões esperados pelos analistas, e do que os US$ 46 bilhões registrados em igual intervalo de 2023.