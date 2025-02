Fachin suspende por mais 30 dias processo sobre gasoduto Subida da Serra

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu por mais 30 dias o processo que discute a competência regulatória da operação do gasoduto "Subida da Serra". Ele atendeu a um pedido das partes - a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) - que solicitaram a extensão do prazo para concluir a tentativa de conciliação extrajudicial.

A ação foi ajuizada pela Arsesp. A discussão é se o gasoduto deve ser classificado como gasoduto de distribuição (sujeito à competência estadual), ou de transporte (sujeito ao monopólio da União e sob competência regulatória da ANP).