Expedição de papelão ondulado cai 1,1% em dezembro, mas sobe e tem recorde em 2024

A expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado alcançou 313.487 toneladas em dezembro. Assim, o Índice Brasileiro de Papelão Ondulado (IBPO), importante termômetro do ritmo de aquecimento da economia, aponta queda de 1,1% em dezembro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, para 139,6 pontos. Esta foi a primeira e única queda interanual em 2024.

Esse é o menor resultado da expedição desde novembro de 2023 (com 343.803 toneladas), na série sazonalmente ajustada. Na mesma métrica, a expedição por dia útil foi de 13.852, uma alta de 7,2% na comparação com o mês anterior.

Na comparação trimestral, o boletim Empapel apurou uma alta na expedição de papelão ondulado de 4,2% no quarto trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. Já no segundo semestre, a expedição foi superior em 4,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No boletim de dezembro, o volume expedido de papelão ondulado com ajuste sazonal no quarto trimestre de 2024 foi superior em 0,6% em comparação com o volume do trimestre

imediatamente anterior.