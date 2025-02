Em entrevista a rádios de MG, Lula diz que governo leva 'muito a sério' controle da inflação

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lula citou o preço da carne e disse que ela está "muito cara", mas afirmou que o governo vai controlar a inflação. Repetiu, ainda, que mesmo com reajustes da Petrobras, os combustíveis estão mais baratos hoje do que em 2022. Disse que o governo está discutindo "como fazer a compensação na hora em que tem um reajuste e esse reajuste (dos combustíveis) impactar no preço do transporte e do alimento".