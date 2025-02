Dólar sobe com realização após 12 quedas e de olho em commodities fracas

O dólar abriu em baixa na manhã desta quarta-feira, 5, alinhado à tendência internacional e ao recuo dos juros dos Treasuries. Porém, a divisa americana ganha força moderada, com uma realização de lucros após 12 sessões em queda e diante da ampliação das perdas do petróleo e recuo de 0,99% do minério de ferro.

A ministra Esther Dweck anunciou que os servidores federais que tiveram reajuste salarial receberão pagamento retroativo dos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano, após a aprovação final da LOA de 2025. A decisão foi feita durante sua participação no programa "Bom dia, Ministra", da EBC. A Comissão Mista de Orçamento tem prazo até 10 de março para votar a proposta, e o relator, senador Angelo Coronel, informou que ainda há ajustes pendentes no texto, previstos para ocorrer ainda este mês após reuniões com os novos presidentes da Câmara e do Senado.

Às 9h56, o dólar à vista subia 0,25%, a R$ 5,7869. O dólar futuro para março subia 0,55%, a R$ 5,8125.